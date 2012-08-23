欧洲股市收跌 全球经济前景令投资者不安

* FTSEurofirst 300指数下跌0.6%

* 矿业股上涨,因铜价触及一个月高位

路透伦敦8月23日电---欧洲股市周四收跌,盘中走势震荡且交投非常清淡,因对全球经济前景的担忧打压投资者人气.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,089.13点,盘中升至1,102.67点的高位,美国联邦储备委员会(美联储)官员周三晚间的讲话暗示,美联储将很快推出新一轮刺激举措提振经济.

市场关注焦点转向疲弱的经济基本面,且在近期上扬後,投资者再度寻求锁定获利.

FTSEurofirst 300指数成交量仅为90日均值的73%,这放大了市场的走势.

"过去一个月左右的时间力,市场在清淡交投中大涨.从技术面来看,市场有些超买,"Baring Asset Management的基金经理Andrew Cole表示.该公司管理着299亿英镑的资产.

"如果市场出现修正,我们一点也不会感到意外.

周四公布的数据显示,经济滑坡的势头在欧元区内蔓延开来,最先在区内二线国家出现的成长疲弱势头开始向德国等核心国家渗透.Markit采购经理人指数(PMI)暗示,欧元区第三季经济或将萎缩0.5-0.6%,因新订单再度下滑.

矿业股.SXPP有买需,限制了股指的跌幅,受期铜上涨提振,因对全球最大金属消费国中国将采取进一步货币政策的预期增强,此前中国宏观先行指标--8汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

英国富时100指数.FTSE收升0.04%,报5,776.60点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.97%,报6,949.57点,法国CAC-40指数.FCHI下挫0.84%,报3,432.56点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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