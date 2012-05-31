欧股录得去年8月以来最差月度表现

* FTSEurofirst 300指数收低0.0.28%,至973.05点

* FTSEurofirst 300指数录得去年8月来最差的月度表现

* 对希腊及西班牙的忧虑打压市场,疲弱的美国数据令股市承压

路透伦敦5月31日电---欧洲股市周四收位接近五个月收盘低位,并录得去年8月以来最差单月表现,因欧元区忧虑挥之不去以及疲弱的美国经济数据使投资人撤走在股市的资金,转持现金或公债.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.28%,报973.05点,接近本月稍早触及的收位970.24点,後者为去年12月中旬来最低.

该股指於5月下跌了约7%,为去年8月以来最大单月降幅,当时创下10.6%的跌幅,市场也是受到欧洲债务危机拖累.

西班牙股市IBEX指数.IBEX收低0.01%,但仍在九年低位,周四西班牙违约保险成本首次触及600个基点.

"此时此刻,人们都持有现金离场观望,不会选择投资.市场缺乏流动性."巴克莱资本股票部主管Adrian Slack称.

英国富时100指数.FTSE收升0.45%,报5,320.86点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.26%,报6,264.38点;法国CAC-40指数.FCHI小升0.05%,报3,017.01点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。