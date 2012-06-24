欧股收跌 经济数据疲弱令市场承压

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数下滑0.7%

* 更多疲弱的德国数据助燃景气类股跌势

* 银行股逆市上涨,因欧洲央行抵押品条件放宽

路透伦敦6月22日电---欧洲股市周五连跌第二天,因新出炉的疲弱经济数据延续了景气循环股的跌势,市场将面临盘整行情.

化学、基本资源和油气类股.SX4P .SXPP .SXEP领跌,跌幅介於1.8-2.5%不等,因数据显示德国6月Ifo企业景气判断指数跌至逾两年低位,在周四欧洲最大经济体德国公布疲弱的制造业报告後连翻带来不利的消息.

德国股市DAX指数.GDAXI收低1.26%,报6,263.25点,受化工巨擘巴斯夫(BASFn.DE)重挫4%拖累.德股指数是今年迄今表现最好的欧洲国家股指之一.

"我们看到一些弱於预期的数据,直指欧洲经济活动进一步下降,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)股市策略师Peter Garnry说.

他称要等到德股指数跌穿6,000点,或较目前水准下滑6.2%之後才会开始增持股票,青睐在新兴市场或美国有业务的大型股.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%,报1,001.89点.本周该指数上涨0.9%.

欧元区银行股.SX7E涨0.5%,表现优秀,此前欧洲央行降低了其借贷操作中部分有资产担保证券(ABS)的评级门槛并调整合格性要求,以扩大抵押品范围.

英国富时100指数.FTSE收跌0.95%,报5,513.69点;;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.75%,报3,090.90点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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