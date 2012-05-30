欧股收跌 西班牙危机和银行业问题拖累大盘

路透伦敦5月30日电---欧洲股市周三在清淡交投中大幅下挫,并且有可能进一步下跌,因西班牙经济和银行业危机出现加剧的迹象以及投资者重又担心希腊或退出欧元区.

西班牙股市.IBEX下跌2.6%至九年低位,此前投资者担心借贷成本大涨导致银行业资本重组成本昂贵,或迫使该国寻求国际救助.

欧盟(EU)执委会给予西班牙政府更多时间来减少预算赤字,并着手应对银行资本重组问题--德国反对这两项举措.

"目前人们有些担心德国方面将不会支持,这令市场稍有点紧张."法国兴业银行分析师Arthur van Slooten表示,他推荐投资美国公债和企业债券以保护资本不受欧元区债务危机影响.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.5%,报975.74点,成交量为90日均值的108%.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌2%,至2,116.18点,成交量为90日均值的76%,跟随欧元跌势.该指数势将录得8月来最大月度跌幅.

股市下午时扩大跌势,当时一希腊民意调查显示,该国支持抒困的新民主党与反对抒困的左翼激进联盟党支持率持平.下月希腊将进行大选,或由此决定该国是否留在欧元区.

英国富时100指数.FTSE收挫1.74%,报5,297.28点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.81%,报6,280.80点;法国CAC-40指数.FCHI大跌2.24%,报3,015.58点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。