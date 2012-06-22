欧股下跌 因欧美和中国经济数据疲弱

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数下滑0.5%

* 疲弱的全球宏观经济数据殃及人气

* 景气类股下滑,防御类股上涨

路透伦敦6月21日电---欧洲股市周四收低,交投震荡,因中国、欧洲和美国的经济数据疲弱,令投资人重新忧虑全球经济放缓,尽管对将有更多央行措施出台刺激经济的预期限制了股市的跌幅.

景气类股下滑,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP重挫3%,汽车类股.SXAP下挫1.9%,科技股.SX8P跌1%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%,报1,008.90点,因全球制造业数据及上周美国初请失业金人数数据直指经济增长迟滞.该指数之前连涨四日.

"投资人忧虑欧债危机有更广泛的连锁反应,而今天的宏观数据巩固了这一忧虑.一些令人失望的企业更新消息也打压市场人气,"Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman说.

美国费城联储制造业数据显示美国大西洋沿岸中部地区在6月连续第二个月萎缩.

周四公布的调查显示,欧元区民间部门景气下滑情况变得更加确立,新订单及就业水位下滑,打击信心.欧元区6月民间部门活动为连续第五个月下滑,德国及法国亦难逃拖累,此一现象料提高要求欧洲央行出手支持经济的声浪.

金融信息提供商Markit周四宣布,美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.9,市场预估为53.0.5月终值为54.0.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.

英国富时100指数.FTSE收跌0.99%,报5,566.36点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.77%,报6,343.13点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.39%,报3,114.22点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。