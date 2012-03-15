欧股收於33周高位附近 因美国经济数据提振人气

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* 美国经济数据令人鼓舞,提振市场人气

* 科技和银行类股涨幅居前

路透伦敦3月15日电---欧洲股市周四收於33周高位附近,因美国经济好转的更多迹象提振股市人气.

经济数据显示,美国上周初请失业金人数回落至四年低点,而且制造业数据改善,这与近期德国公布的正面数据一同暗示全球经济正在缓慢复苏.

分析师和基金经理对短期股市前景仍持正面看法,一些人建议投资者逐步回归景气循环类股,以获取更多利益.

"美联储和欧洲央行提供的充足流动性为股市铺垫了安全网,股市亦因经济数据趋稳而获得支撑,"德国券商Lang & Schwarz策略师Giuseppe-Guido Amato称.

"我预计4月底前德国股市有可能上涨约5%,"他称.今年迄今德国股市涨逾20%,而2011年为下跌14.7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,102.17点,昨日一度触及去年8月以来最高位.该指数今年迄今累计涨10%,几乎完全扳回了去年10.7%的跌幅.

金融类股受到追捧,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P在前两个交易日上涨近5%後,今日再涨0.6%.该指数今年迄今已共计升逾20%.

科技类股上扬1.2%,在大盘中涨幅居前,Aixtron(AIXGn.DE)以劲扬14.8%领涨大盘,因德意志银行将该股的投资评级从"持有"上调至"买入".

技术图形显示大盘中期呈多头走势,但暗示短期内有些疲弱.

英国富时100指数.FTSE跌0.08%,至5,940.72点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.92%,报7,144.45点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.44%,报3,580.21点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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