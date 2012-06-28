欧洲股市收跌 巴克莱领跌银行股

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* 巴克莱暴跌15.5%,拖低银行股

* 关注欧盟峰会,市场料区间盘整

路透伦敦6月28日电---欧洲股市周四收跌,盘中交投震荡,银行股领跌,投资者为欧盟峰会结果令人失望作准备,但预计不会进一步大幅走低.

银行股.SX7P重挫2.4%,巴克莱领跌(BARC.L),该股重挫15.5%,因调查发现该行试图操纵指标市场利率.另外,欧洲决策者和领导人发表观点截然不同的讲话导致市场大幅震荡,这也令市场承压.

为期两天的欧盟峰会可能制订出欧元区财政,金融和政治联盟的全面路线图,但德国总理默克尔仍对发行欧元区共同债券持反对意见,许多分析师认为,此举可能解决债务危机.

"我认为人们的预期值不是很高,尤其是在默克尔发表有关欧元区共同债券的讲话後.需要有解决方案,但不是在欧洲尚无能力给出答案的时候,"Westhouse Securities的股票交易部主管Bob Butler表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,报995.14点,盘中在987.32-1,002.58点之间交投.景气类股下滑,科技股.SX8P跌1.1%,旅游股.SXTP跌0.9%.

Butler表示,股市可能在短期内处於区间交投,因不太可能就欧元区共同债券达成协议.他预计英国股市富时100指数将因此跌至5,300点,但不太可能跌穿该水准.

英国富时100指数.FTSE收挫0.56%,报5,493.06点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌1.27%,报6,149.91点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.37%,报3,051.68点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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