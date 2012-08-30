欧股触及四周低位 因对美联储再推刺激举措的希望降温

* FTSEurofirst 300指数收低0.8%

* 对美联储再推刺激举措的希望降温

* 技术图表显示市场升势完整

路透伦敦8月30日电---欧洲股市周四触及四周低位,进一步远离上周触及的13个月高位,因对美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克将在周五举行的全球央行年会上暗示即将推出新一轮刺激举措的预期降温.

不过,分析师表示,在伯南克讲话後,市场可能不会大跌,因投资者将关注欧洲央行抗击欧债危机的努力,尤其是其购债计划.

"人们开始意识到,杰克森霍尔年会上不会有大动作.但我预计也不会出现大规模抛售,因市场将等待欧洲央行的行动,"Coutts的全球股市策略师James Butterfill表示.

"近期公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示,任何刺激行动都取决於宏观经济形势.自7月31日以後出炉的很多数据均强於预期.因此,仅这一个原因,就使FOMC出台大规模刺激举措的可能性降低,"他说.

周四美国公布的数据显示,7月消费者支出增幅为五个月最大,为经济成长在本季加速带来了希望.周三公布的7月成屋待完成销售指数升至逾两年最高,显示楼市复苏动能也在增加.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%,报1,077.93点,盘中触及日低1,075.64点,此为8月初以来最低.成交量仅为90日均值的59%.不过,该指数今年迄今仍大涨了7.8%,较6月触及的今年低点反弹了近14%.

汽车股.SXAP重挫4.3%,为跌幅最大的类股,汽车行业为维持全球范围销售增长而苦苦挣扎,令该行业前景不断转弱,进而导致股价承压.戴姆勒(DAIGn.DE)急跌5.5%,大众汽车(VOWG_p.DE)重挫4%.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.3%,报2,403.80点.

英国富时100指数.FTSE收跌0.42%,报5,719.45点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.64%,报6,895.49点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.02%,报3,379.11点(完)

--编译 母红;审校 李军

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