欧股收低 因对希腊和西班牙情势的担忧加剧

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.3%报1,014.46点
* 西班牙股市大跌2.8%,因投资者担心银行体系
* 希腊政治不确定性持续打压股市
* 交易商和分析师称,可能需要更多央行行动
路透伦敦5月9日电---欧洲股市周三跌至四个月低位,因希腊政局不确定性加剧及对西班牙金融体系的忧虑打压了股市,交易商和分析师称各央行可能将不得不向金融体系挹注更多流动性.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,014.46点,尾盘时虽扳回稍早部分跌幅,但最终仍收於1月9日以来首见的最低位.
西班牙股市跌2.8%,因对政府计划救助银行体系最终成本的不确定性打压了股市.
对希腊可能离开欧元区的忧虑亦持续打压股市,此前希腊一些政党拒绝了欧盟/国际货币基金组织(IMF)对该国救助计划的条款.
英国富时100指数.FTSE收低0.44%,报5,530.05点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.47%,至6,475.31点;法国CAC-40指数.FCHI下挫0.2%,报3,118.65点.
Bastion Capital股市主管Adrian Slack称,欧洲股市短期内可能上涨,但较长期来说或将下跌.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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