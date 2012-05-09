欧股收低 因对希腊和西班牙情势的担忧加剧

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.3%报1,014.46点

* 西班牙股市大跌2.8%,因投资者担心银行体系

* 希腊政治不确定性持续打压股市

* 交易商和分析师称,可能需要更多央行行动

路透伦敦5月9日电---欧洲股市周三跌至四个月低位,因希腊政局不确定性加剧及对西班牙金融体系的忧虑打压了股市,交易商和分析师称各央行可能将不得不向金融体系挹注更多流动性.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,014.46点,尾盘时虽扳回稍早部分跌幅,但最终仍收於1月9日以来首见的最低位.

西班牙股市跌2.8%,因对政府计划救助银行体系最终成本的不确定性打压了股市.

对希腊可能离开欧元区的忧虑亦持续打压股市,此前希腊一些政党拒绝了欧盟/国际货币基金组织(IMF)对该国救助计划的条款.

英国富时100指数.FTSE收低0.44%,报5,530.05点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.47%,至6,475.31点;法国CAC-40指数.FCHI下挫0.2%,报3,118.65点.

Bastion Capital股市主管Adrian Slack称,欧洲股市短期内可能上涨,但较长期来说或将下跌.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。