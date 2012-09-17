欧股收跌 市场转而关注西班牙是否要求救助

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* FTSEurofirst 300指数跌0.3%,从14个月高位回落
* Euro STOXX 50收低0.4%
* 市场转而关注西班牙是否要求救助
路透伦敦9月17日电---欧洲股市周一收跌,因交易商锁定获利,令欧股从14个月高位回落,进入一段盘整期,投资者静待西班牙救助的进一步进展,以决定是否在近期大涨後将更多资金投入股市.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%,报1,116.58点,上周五触及去年7月以来最高,因欧洲央行和美国联邦储备委员会(FED,美联储)推出刺激经济的举措.
成交清淡,成交量为90日均值的83%,同之前几日活跃交投形成对比,显示下滑背後的因素可能相对较弱.
"如果你在场中交易,市场在上述水准回调的可能性很大,且投资者认为,短期内不会有更多关键声明发布,但我会非常谨慎,会快速锁定获利,"一位驻米兰的泛欧洲经纪商称.
"这取决於你是哪种类型的投资者.如果是基金经理,我会留在场内,因看似市场没有大幅走低的空间."
西班牙必须正式请求救助,并同意接受严苛的条件,否则欧洲央行不可能开始购买该国公债.且部分人士仍对西班牙政府是否会要求援助存疑.
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.4%,报2,583.57点,之前一个交易日未能升穿位於3月中峰值2,611点的强劲阻力位,触发技术性"卖出"信号.
英国富时100指数.FTSE跌0.37%,报5,893.52点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.11%,报7,403.69点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.78%,报3,553.69点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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