欧股扭转升势小幅收低 因忧虑西班牙银行业

路透伦敦5月28日电---欧洲股市周一在交投清淡中收低,扭转稍早升势,因投资人再度忧虑西班牙银行业.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报984.01点.稍早触及993.21高位,因希腊民调显示支持该国纾困计划的党派领先,可能将使该国有能力组建政府决心留在欧元区.

但因多个欧洲市场休市,日内交易清淡,令股市走势被放大,FTSEurofirst 300指数成交量仅为其90天均值的三分二.

西班牙股市IBEX指数.IBEX跌幅最大,下挫2.2%,受累了权重银行股Santander (SAN.MC)及BBVA (BBVA.MC)股价下跌,因动用公帑支撑西班牙银行业的成本不断上升,打压投资人信心.

一西班牙政府消息人士称,该国可能用公债形式对受困的Bankia(BKIA.MC)进行资本重整,该行上周要求190亿欧元救助资金,为其住宅抵押贷款减记.Bankia暴跌13.4%.

"西班牙银行业的压力不断增加,对该国剩余的信心不断下降,因投资人撤走资金,这是可以理解的,"Interactive Investor衍生产品部主管Mike McCudden说.

英国富时100指数.FTSE微幅收高0.09%,报5,356.34点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.26%,报6,323.19点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.16%,报3,042.97点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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