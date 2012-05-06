欧股大幅收低 受美国经济前景拖累

路透伦敦5月4日电---欧洲股市周五大跌,因美国就业数据逊於预期,给美国经济复苏的预期带来新一轮打击.

周期性股在午後交易中领跌,因数据显示美国雇主4月进一步减少招聘,引发对美国经济前景的进一步疑虑.周四美国公布疲弱的ISM非制造业数据.

法国兴业银行驻巴黎的策略师Claudia Panseri称,"目前就业市场滑坡与经济走软的趋势一致.我们预计第二季成长将放缓,目前还预计企业获利增长将减速."

Panseri预计今年美国企业获利基本持平,欧洲企业获利萎缩12%.

鉴於宏观经济基本面利空,Panseri对股市持"负面"观点,尤其是对欧元区股市,给基本资源股.SXPP"减持"的评级.该类股周五重挫3.9%,为跌幅最大的类股.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌17.24点,或1.65%,至1,027.15点.欧洲STOXX 50指数.STOXX50E跌38.76点,或1.7%,至2,248.34点.

英国富时100指数.FTSE收挫1.93%,至5,655.06点;德国股市DAX指数.GDAXI跌1.99%,报6,651.47点;法国CAC-40指数.FCHI下滑1.9%,至3,161.97点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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