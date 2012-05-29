欧股收高 因寄望欧洲央行和中国推行新措施

* FTSEurofirst 300指数收升0.7%,欧元区STOXX 50指数上扬0.6%

* 西班牙股市IBEX指数触及九年低点,因传闻ECB将行动而缩减跌幅

路透巴黎5月29日电---欧洲股市周二收升,触及一周最高收位,因传闻欧洲央行将采取进一步措施支持该区银行业,且市场寄望中国将出台新举措缓和放慢的经济增长.

景气循环类股领升,福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)劲升4.3%,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)上扬4.1%,Alstom (ALSO.PA)升4%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%,报990.99点,延续上周开始的短暂升势.

代表欧元区绩优股的欧元区STOXX 50指数.STOXX50E升0.6%,至2,160.31点,盘中在2,169.89点时遭遇强劲阻力,该水平为指数从4月底至5月中的跌势的23.6%费波纳奇回档技术位.

西班牙股市IBEX指数.IBEX下挫2.3%,至6,251.7点,但尾盘能够脱离盘中触及的九年低点,受助于市场臆测欧洲央行很快公布扶助欧元区受困银行的措施.

欧洲央行官员就采取更多行动支持银行业的臆测拒绝置评.

"传言甚嚣尘上,传闻欧洲央行将就银行资本重组举行记者会,这支持了欧元及给予欧元区股市上行动能.我们不相信此传言,这是我们公开发表的意见,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen说.

"西班牙现在是焦点所在,该国正在崩溃的边缘,只要看西班牙10年期公债收益率...目前,我仍认为股市低位将在7月或8月出现,期间出现'因对情势抱存希望带来的升势.'"

一位政府消息人士周二对路透表示,西班牙将通过发行新债的方式对Bankia (BKIA.MC)银行进行资本重整,且或将於周五推出一项新的机制,用於支持地方债务.

英国富时100指数.FTSE收高0.65%,报5,391.14点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.16%,报6,396.84点;法国CAC-40指数.FCHI收高1.37%,报3,084.70点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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