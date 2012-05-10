欧股反弹收高 因传言称希腊正组建联合政府

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.5%,欧洲STOXX 50指数涨1%

* 银行股引领反弹,因有传言称希腊将组建联合政府

* 西班牙Ibex 35反弹3.4%

路透伦敦5月10日电---欧洲股市周四反弹收高,因有交易商称希腊政界将设法组建政府,避免再度进行选举.但技术图表显示,市场涨势可能短暂.

欧元区银行股.SX7E大涨4.2%,在周三收於三年低点後反弹.

"市场臆测希腊达成了组建联合政府的协议,"一位交易商称,"除此之外,这些银行股所处不得不买的水准,即使是出於(短线)交易考虑."

National Bank of Greece (NBGr.AT)暴涨12.1%,西班牙和意大利的大型银行股西班牙国际银行(SAN.MC)、BBVAMC>、Intesa Sanpaolo(ISP.MI)、意大利裕信银行(CRDI.MI)涨幅都超过6%.

西班牙指标指数Ibex 35.IBEX上涨3.4%,从上日所及三年低点反弹,因西班牙政府宣布接管Bankia(BKIA.MC)後,市场憧憬将有持久的解决办法因应该国疲弱的银行业.

欧洲STOXX 50指数.STOXX50E扬升21.75点或1%,报2,247.38点,弹离阻力位2,238点,此为本周稍早和上月测试过的下行趋势线.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高4.59点,或0.5%,报1,019.05点,部分扳回过去两个交易日20点的跌幅,周三该指数触及四个月低点.

英国富时100指数.FTSE收高0.25%,报5,543.95点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.66%,报6,518点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.37%,报3130.17点.(完)

--编译 于春红/王翔琼;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。