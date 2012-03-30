欧洲股市结束三日跌势收高

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元

路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。