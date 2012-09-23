欧股收涨 因市场传言西班牙很快会寻求救助

* FTSEurofirst 300指数升0.4%,Euro STOXX 50指数收高0.9%

* 西班牙救助传闻提振欧元区银行股大涨2.4%

* 隐含波动性指数降至六个月低点

* 本周股市持稳,整固14个月高位

路透伦敦9月21日电---欧洲股市周五收涨,一度测试上周触及的14个月高位,因西班牙将申请救助的传言推高银行股,但经济前景的不确定性可能令市场受限.

欧元区银行股.SX7E上扬2.4%,受西班牙BBVA (BBVA.MC)和西班牙国际银行(SAN.MC)大涨带动,因西班牙政府表示,正采取行动满足国际救助所需的条件,这可能为欧洲央行提供货币支持铺路.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,119.46点.该指数本周基本收平,因欧元区和中国公布的疲弱数据限制了市场对全球央行刺激举措的乐观情绪.

Manulife Asset Management的泛欧股市部主管David Hussey称,"盘整不可避免,但有如此大规模的全球刺激举措出台,资金将购买真正有价值的资产...我认为这会持续."

Euro STOXX 50银行波动性指数.V2TX急跌4.4%,至六个月低位.

欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50收高0.9%,报2,577.08点,但本周下滑0.7%,因宏观经济忧虑回潮,给了一些投资人对该指数自7月底以来大涨20%获利了结的理由,期内银行股暴涨50%.

英国富时100指数.FTSE微跌0.03%,报5,852.62点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.84%,报7,451.62点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.59%,报3,530.72点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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