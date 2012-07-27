欧股大幅攀升 因欧央行暗示将尽全力确保欧元区完整

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
* FTSEurofirst 300指数劲扬2.4%
* 矿业和银行股大涨,因德拉吉讲话提振市场信心
路透伦敦7月26日电---欧洲股市周四大幅上涨,因对宏观经济的信心盖过了好坏不一的企业季报的影响,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发出明确信号,ECB将采取一切措施避免欧元区解体.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跳升24.71点,或2.4%,报1,042.60点,缩减过去四天累计下跌逾4%的跌幅.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.
德拉吉的言论带动风险意愿抬头,并因此导致股市大涨,同时压低意大利和西班牙公债收益率,市场对欧洲央行将启动购债计划,并可能提供更多低成本资金以提振低迷成长的希望增强.
"市场对德拉吉的讲话令市场倍受鼓舞,"Daiwa Capital Markets分析师Chris Scicluna说.
"这一回,新的购债计划只是一个过渡性计划,为新一轮长期再融资操作(LTRO)开始执行,以及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)西班牙救助计划(如果有)敲定争取一些时间,"他说.
ECB在2011年12月宣布执行第一轮LTRO後,FTSEurofirst 300指数大涨16%,在3月触及峰值.
投资人对德拉吉的言论迅速作反应,买入之前下跌的循环景气类股,其中包括银行股.SX7P和矿业股.SXPP.
市场成交清淡,反应市场仍广泛担忧宏观经济局势.汇丰策略师称,国际投资者寻求避险,因风险意愿仅略高於2008年底和2009年初金融危机最严重时期的水平.
英国富时100指数.FTSE收升1.36%,报5,573.16点;德国股市DAX指数.GDAXI升2.75%,报6,582.96点,法国CAC-40指数.FCHI大涨4.07%,报3,207.12点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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