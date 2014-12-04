欧洲股市下跌 因ECB坚持明年决定是否需要进行量化宽松

路透巴黎12月4日 - 欧洲股市周四下跌，此前欧洲央行(ECB)坚持其政策方针，等明年年初再决定是否需要采取进一步举措提振欧洲经济，引发了一波获利了结。

对欧洲央行展开美国式公债购买计划的期望，推动欧股在过去几周大涨，德国DAX.GDAXI自10月中旬以来飙升20%，周四触及纪录高位，随后回落。

欧央行主席德拉吉会后记者会上没有详细说明，该行是否、以及何时将采取印钞购买公债的激进举措，促使投资者对近期涨势锁定获利。

“投资者期待购买主权债券更有实感，但投资者几乎没有从德拉吉得到新的信息，”Brown Shipley资深基金经理John Smith称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.4%，报1,380.77点，为七周以来最大单日跌幅。

但“恐慌指标”EURO STOXX 50波动率指数.V2TX周四跌3.6%，显示尽管市场走软，但投资者避险情绪并没有上升。

德国Dax指数 .GDAXI下挫1.21%，报9,851.35点。英国富时100指数.FTSE收低0.55%，收报6,679.37点；法国CAC指数.FCHI下滑1.55%，收报4,323.89点；意大利MIB指数.FTMIB大跌2.77%报19,424.38点。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李军)

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