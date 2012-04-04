欧股下跌至两个月低位 西班牙公债标售再燃欧债危机担忧

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低2%

* 欧元区Stoxx 50指数重挫2.5%

* 西班牙公债标售疲弱,重燃对欧元区的忧虑

路透伦敦4月4日电---欧洲股市周三跌至两个月低位,且未来走势将进一步震荡,因西班牙公债标售结果令人失望,点燃对欧元区债务危机的担忧.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲挫2%,报1,050.99点,录得一个月最大单日跌幅.

欧元区银行股.SX7E急跌3.1%,之前西班牙公债标售售出公债的规模不及原计划,反映投资人忧虑该国降低其赤字的努力.

周三的发布Markit调查显示,疲软的订单形势让欧元区企业活动在3月陷於停滞,这可能令欧元区经济滑向温和衰退,尽管企业对於未来前景变得更有信心.欧元区3月综合采购经理人指数(PMI)从2月的49.3进一步降至49.1,继续徘徊在荣枯分水岭50下方.

欧元区Stoxx 50指数.STOXX50E重挫2.5%,报2,398点,测试自12月开始的上行通道的较低边线,且触及12-3月走势的50%回档位,两者均在2,400点区域.

这暗示了欧洲央行提供的流动性所支持的股市四个月涨势很可能接近尾声.

"欧元区危机总是一波未平又一波又起,这显然是最新的一波,"Berenberg Bank的首席经济学家Holger Schmieding表示,"市场大幅震荡,今日并无触底的感觉."

英国富时100指数.FTSE急跌2.3%,报5,703.77点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫2.84%,至6,784.06点;法国CAC-40指数.FCHI大幅回落2.74%,至3,313.47点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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