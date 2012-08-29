欧股收跌 目光齐聚杰克森霍尔央行总裁年会

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 欧元区STOXX 50指数下跌0.3%

* 成交量为年内较低之一

* 若杰克森霍尔会议未有公布,股市有下滑风险

路透巴黎8月29日电---欧洲股市周三小幅收跌,成交极为清淡,因投资者离场观望,不愿在全球主要央行就进一步刺激举措发出更明确信息前增加押注.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,086.24点.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.3%,报2,434.23点.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数成交量为过去90日均值的56%,为今年最低成交量之一.

"今日发布的良好的美国宏观数据促使市场怀疑美联储是否会在近期内出台新一轮量化宽松举措,且金价回落也反应出上述疑虑,"Alexandre Baradez的高级销售交易员Saxo Banque表示.

美国商务部周三公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.7%(预估为增长1.7%),前值为增长1.5%.第二季GDP隐性平减指数修正为增长1.6%(预估为增长1.6%),前值为增长1.5%.

欧洲股市8月多数时间上涨,但在本周五全球主要央行领导人年会在杰克森霍尔举行前约一周的时间里,股市呈区间波动.美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克曾多次在之前的年会上暗示,将进一步放宽政策.

"第三轮量化宽松(QE3)预期已基本被消化,因此,如果伯南克淡化短期内推出新一轮量化宽松的必要性,股市可能回落,"Baradez表示.

与经济成长周期密切相关的矿业股延展始於8月初的跌势,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP在三周内累积回落7%,部分受累于对亚洲经济成长步伐的持续担忧.

力拓(RIO.L)劲挫3.1%.英美资源集团(AAL.L)急跌2.7%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.56%,报5,743.53点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.11%,报7,010.57点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.51%,报3,413.89点(完)

--编译 母红;审校 李军

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