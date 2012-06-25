欧股创下6月1日以来最大单日跌幅

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数下挫1.6%,为6月1日来最大跌幅
* Euro STOXX 50重挫2.6%
* 银行股领跌,意大利裕信银行(UniCredit)急挫8.4%
路透伦敦6月25日电---欧洲股市周一收低,指标股指创下逾三周来最大单日跌幅,因市场担心欧盟峰会将无法解决欧债危机,这引发银行类股引领的全线跌势.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.6%,报986.41点,创下6月1日以来最大单日跌幅,收盘水准为6月14日来最低.
成交也低於均值,反应投资人在不确定的情况下交投意愿降低.
FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的85%,而Euro STOXX 波动性指数.V2TX上升9.9%,再度凸显投资人对经济前景的不确定性.
欧洲领导人在周四开始的两日峰会上将讨论跨国银行联盟、更紧密的财政整合以及债务赎回基金的可能性,以作为应对不断恶化债务危机努力的一部分.
但投资人抛售欧洲股票,因预计此次峰会也将同之前的峰会一样,无法达成解决希腊和西班牙债务危机的确凿措施.
"在峰会前股市将持续下跌,人们担心这次峰会可能不会解决任何问题," Bastion Capital股市主管Adrian Slack称.
银行类股领跌,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P重挫3%,包括西班牙国际银行(SAN.MC)在内的欧元区二线国家几只权重股领跌,西班牙国际银行劲挫4.7%.
意大利裕信银行(CRDI.MI)急挫8.4%,因对欧债危机可能下一个会蔓延至意大利的忧虑加重.
英国富时100指数.FTSE收挫1.14%,报5,450.65点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌2.09%,报6,132.39点,法国CAC-40指数.FCHI重挫2.24%,收报3,021.64点.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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