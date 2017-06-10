欧股收涨且英股跑赢 英国大选结果出人意料

路透米兰/伦敦6月9日 - 欧洲股市在交投震荡中收高，此前英国大选没有政党赢得多数议席。英镑急跌，提振英国出口商股价。英国不久将开始退欧磋商。

泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，整日在平盘上下方游走，英股富时100指数.FTSE上涨1%，跑赢其他欧洲主要股指。该指数成份股多位大型跨国企业。

“尽管英国议会选举结果出人意料，但有鉴于去年脱欧公投结果引发的一波三折，英国资产，以及在一定程度上全球资产价格，已消化了英国将在一段时间内经历政治动荡的可能性，”Fidelity International的欧洲股市投资长Paras Anand说。

“简言之，我们将面临一段时期的政治不确定性，没什么新东西，”Anand补充说。

英国选举结果对首相特雷莎·梅带来沉重打击，她领导的保守党失去了议会多数议席的地位，英国将陷入政治混乱。特雷莎·梅原本希望透过提前大选，增加她在退欧磋商中的话语权。

大选结果拖累英镑下跌最多2.5%，从而提振英国跨国企业的股价，包装公司Smurfit Kappa (SKG.L)，安托法加斯塔矿业(ANTO.L)，渣打银行(STAN.L)BP (BP.L)上涨2.5-5%不等。

相反，公司营收主要来自国内市场的英国企业股价受创，莱斯银行集团(LLOY.L)下跌1%，马莎百货(MKS.L)跌1.8%。

基本资源类股上涨，扶助提振STOXX指数攀升。期铜走高，受助于对智利供应的担忧和近期数据显示中国进口需求强劲。

法股CAC指数收涨0.67%，德股DAX指数收高0.8%。(完)