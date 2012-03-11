欧股小幅收高 受美国非农就业数据超预期带动

路透伦敦3月9日电---欧洲股市周五上扬,受助于高於预期的美国就业数据,後者再度确认了市场对美国经济强健程度的信心,并为下周上涨留出空间.

美国2月非农就业岗位连续第三个月强劲增长,2月新增22.7万--较预期高约10%.

鉴於欧洲本地缺乏成长动力,来自美国和新型市场的经济数据成为了推动该地区企业股价的关键.今日法国、意大利和英国工业生产数据均弱於预估更是凸显了这一点--这些欧洲企业会愈发寻求从海外获得更高的获利.

"有一些买家现身,由於(美国)数据较为出色,他们可能是想要在周末前回补空仓."Monument Securities销售部主管Andy Ash称,他并表示欧洲股市涨势可能会延续到下周的前半段.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.5%,报2,489.19点,逼近2月底触及的半年高位约2,557.86点.

Trading Central分析师Philippe Delabarre表示,该指数的技术面前景利多,下一重要上升目标位在2,540,他建议多头止损位设在2,480点.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,079.37点.

英国富时100指数.FTSE收高0.47%,报5,887.49点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.67%,报6,880.21点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.26%,报3,487.48点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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