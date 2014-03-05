欧股基本持平 经济成长加速迹象推高西班牙和意大利股市

* 西班牙和意大利股市表现出色

* 投资人仍预期乌克兰紧张局势将会缓和

路透伦敦3月5日 -欧洲股市周三基本持稳，因美国和俄罗斯计划进行会谈，以缓和乌克兰的紧张局势，而西班牙和意大利股市表现出色，因有迹象显示两国经济正逐步增强。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E持平在3,135.97点，但西班牙和意大利股市表现更加出色。

意大利FTSEMIB指数.FTMIB上涨1.4%，西班牙IBEX指数.IBEX上涨0.9%，跑赢德国和法国股市。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3小跌0.1%，报1,343.99点。

意大利和西班牙的Markit综合PMI数据均优于预期，且高于50的荣枯分水岭。

分析师表示，市场臆测欧洲央行将在周四会议上推出新措施，以刺激经济并应对通胀过低的风险，这也对欧洲股市提供支撑。

俄罗斯、美国、英国、德国和法国外长周三在巴黎会晤，开始化解乌克兰危机的外交进程。

许多投资人仍对乌克兰局势将逐渐缓和感到有信心。

英国富时100指数.FTSE收低0.71%，报6,775.42点；德国DAX指数.GDAXI下滑0.49%，报9,542.02点；法国CAC-40指数.FCHI下跌0.11%，报4,391.25点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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