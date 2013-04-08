医保股引领欧洲股市反弹

美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
* FTSEurofirst指数升0.2%
* 美银美林上调诺华制药评级
* 葡萄牙不确定性凸显欧元区问题
路透伦敦4月8日 - 欧洲股市周一在医保股引领下小幅收高，投资人谨慎回场，关注美国即将开锣的首季财报季。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,164.79点，上周五受美国疲弱就业数据拖累重挫1.6%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 .STOXX50E升0.2%，报2,589.25点。
交易商指出周一走势缺乏说服力，成交低迷，一些投资人在今日稍晚美国铝业(AA.N)公布首季业绩，为美国财报季拉开帷幕前有顾虑。
FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的83%。
瑞士制药商诺华制药NOVN.VX大涨1.8%，为对FTSEurofirst 300指数贡献最大个股，交易商称受助于美银美林将该股评级上调至“中性”带动。
交易商表示，尽管欧股长期前景仍正面，因股市提供的回报好于现金和债券，但短期前景受到欧债危机的不确定性影响。
葡萄牙宪法法院否决了一些该国获得救助所需的节支措施，令对欧元区的担忧再度加重。
英国富时100指数.FTSE收高0.43%，报6,276.94点。德国DAX指数.GDAXI微升0.05%，报7,662.64点。法国股市CAC 40指数.FCHI微涨0.09%，报3,666.78点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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