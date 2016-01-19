欧洲股市收高 受助于矿业股和能源股上涨

路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周二从13个月低位反弹，受助于矿业股和能源股上涨，因在中国公布经济成长数据后，主要工业金属和原油价格反弹。

“因从绝对值来看，中国GDP数据趋弱，我们将可能看到中国会推出进一步刺激举措，这有助于带动投资人的风险意愿。”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 收涨1.4%，此前下跌至13个月低位，且连续三日走低。

STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP上涨1.5%，而欧洲油气股指数.SXEP上扬1.1%，和油、铜、镍和铝等商品价格一起走高。

全球最大金属消费国中国公布经济数据后，英美资源集团(AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)、力拓(RIO.L) 和BP (BP.L)升幅介乎1.5-5.1%。

中国2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低。中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)劲涨2.5%，此前该行证实有关其寻求出售30多家地区银行股权的可能性的报导，称此举将加强其资本和有助派发股息。

意大利银行指数.FTIT8300 下挫1.2%，此前触及一年低点，因欧洲央行要求一些意大利银行提供其坏账组合数据，令投资者担心意大利银行业未解决的信贷问题。

英股富时100指数.FTSE收涨1.68%，报5,876.80点，法股CAC指数.FCHI上升1.97%，报4,272.26点。德国DAX指数.GDAXI收高1.5%，报9,664.21点。(完)