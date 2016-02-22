欧股大涨 矿业股劲升抵消英国退欧忧虑和汇控下挫的影响

路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股劲升，帮助抵消了对英国可能推出欧盟的担忧，以及汇丰控股(HSBA.L)下挫的影响。

有迹象显示欧洲央行将尽力保护银行免受负利率严重打击，这刺激了欧元区银行股.SX7E。近期处于欧洲金融业体质忧虑焦点的意大利和葡萄牙债市和股市获得提振。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.65%，收报1,306.30点，今年迄今该指数下挫近10%，因投资人担心全球经济放缓。

英股富时100指数.FTSE大涨1.47%至6,037.73点，法股CAC指数.FCHI升1.79%至4,298.70点，德国DAX指数.GDAXI劲升1.98%至9,573.59点。

矿业股涨幅居前，嘉能可(GLEN.L)和英美资源集团(AAL.L)升幅都超过10%，因铜价触及两周高位。

不过欧洲最大银行汇丰控股跌0.9%，该行意外公布税前亏损8.58亿美元，并预计未来金融市场环境“更困难”。

分析师还指出，对英国6月23日决定是否留在欧盟的公投的不确定性也拖累其他英国股票。(完)