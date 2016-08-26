欧洲股市收低 受矿业股和制药股下跌拖累

路透米兰8月25日 - 欧洲股市周四下跌，受累于矿业股和制药股下滑，投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五讲话前削减较高风险仓位。

尽管预计美联储9月政策会议将维持利率不变，但在本周美国楼市数据强劲和一些联储官员发表鹰派言论后，市场对叶伦可能暗示下次加息的较明确时间框架的预期增强。

泛欧STOXX 600指数收低0.8%，德国Ifo企业景气判断指数意外下跌，也拖累该股指下滑，从周三触及的一周高位回落。

周四出炉的一项调查显示，德国8月企业景气恶化，表明在英国公投决定退欧后，德国的企业高层的乐观情绪下降。[nL3S1B62QJ]

“欧洲股市想要有下一波涨势，将需要好于预期的欧元区经济数据支撑，”City of London Markets交易商Markus Huber表示。

矿业股下跌，欧洲基本资源指数.SXPP下挫1.3%，和基本金属价格一起下滑。嘉能可(GLEN.L)下挫2.6%，延续上日跌势，昨日该公司业绩疲弱拖累股价下跌。

制药股跌幅居前，STOXX 600医疗保健指数.SXDP下跌1.5%，Qiagen (QGEN.DE)、BB Biotech(BIONn.DE)和Shire (SHP.L)等股价跌幅介乎2.4-3.6%。

欧洲制药股跟随美国制药股周三的跌势。美国总统选举候选人希拉里克林顿促请美国药商Mylan (MYL.O)下调一种过敏症药物价格，过去10年该药物价格提高了逾400%，消息拖累美国制药股下跌。

尽管欧洲股市人气低迷，但也有亮点。瑞士电信公司Sunrise Communications (SRCG.S)跳升近9%，此前公司公布核心盈利跌幅小于预期，且确定其财测指引。

英股富时100指数.FTSE收低0.28%，法股CAC指数.FCHI收跌0.65%，德股DAX指数.GDAXI收低0.88%。(完)