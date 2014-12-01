欧洲股市收低 石油和矿业等商品股领跌

路透巴黎12月1日 - 欧洲股市周一下滑，原油和矿业股领跌，因中国和欧元区经济数据疲弱，引发商品市场又一轮抛售。

沃达丰(VOD.L)在欧元区绩优股中跌幅居前，重挫2.9%，因传闻该公司可能收购有线电视运营商Liberty Global (LBTYA.O)。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%，报1,385.27点。

布兰特原油期货LCOc1盘中一度跌穿68美元至五年新低，之后出现反弹，但石油巨擘和石油服务企业股票延续上周跌势。

荷兰皇家壳牌(RDSa.L)下滑0.5%，Fugro(FUGRc.AS)大跌3%，ENI(ENI.MI)收低2.5%。

Saxo Bank投资长Steen Jakobsen认为，油价大跌将对美国页岩油气产业有重大负面影响。

STOXX Europe 600能源股指数.SXEP自6月底已经暴跌23%，挫至熊市区域。根据路透数据，这相当于市值蒸发约2,500亿美元，超过壳牌总市值。

不过油价大跌对消费者支出和消费类股有正面影响。

矿业股周一也走软，跟随铜价挫至四年半低点的跌势。必和必拓(BLT.L)大跌2.2%，力拓(RIO.L)跌1.2%。

数据显示，中国11月制造业放缓程度较预期严重，欧元区制造业陷于停滞，新订单降幅为19个月最大。

尽管近期欧元区经济数据疲弱，但摩根士丹利策略师预计欧股明年上涨，因企业盈利反弹。

德国Dax指数 .GDAXI收低0.17%，报9,963.51点，英国富时100指数.FTSE下滑0.99%，收报6,656.37点；法国CAC指数.FCHI跌0.29%，收报4,377.33点。(完)

(编译 李军; 审校)

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