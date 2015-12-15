欧洲股市强劲反弹近3% 商品股领涨

路透伦敦12月15日 - 欧洲股市周二从之前两日的大跌中强劲反弹，因能源股跟随油价走强，且在欧盟执委会对中国和俄罗斯进口钢采取行动后，钢铁生产商类股大涨。

STOXX Europe 600油气股指数.SXEP激升3.9%，在欧股各板块中涨幅居前，此前油价从近11年低点回升。BP (BP.L), BG GroupBG.L和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)升幅介乎2.6-4.0%。

“自周一开始，油价短期逆转跌势，周二持续，这缓和了股市的压力。”CMC Markets分析师Jasper Lawler表示。

“在周三美联储发布货币政策决定前，市场有重大风险...升息的前景令投资人愈发不安。”

尽管预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在周三进行近十年来首次升息，但欧元区利率预计将保持纪录低点。根据路透本周发布的调查结果，市场预计欧元区低利率是明年看涨欧股的一个原因。

泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数.FTEU3大涨2.9%，报1,411.68点，该指数周一挫至两个半月低点，受油价下滑拖累。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升3.3%。

欧盟执委会已下令，从中国与俄罗斯进口的一种钢材应进行登记。这是欧盟对中俄进口产品涉嫌倾销展开调查的一个举措。矿业股普遍走强，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS), 嘉能可(GLEN.L) 和必和必拓(BLT.L)升幅在2.6-5.6%不等。

英国富时100指数.FTSE大涨2.45%，收报6,017.79点。德国DAX指数.GDAXI劲升3.07%，报10,450.38点。法国CAC指数.FCHI收高3.16%，报4,614.40点。(完)