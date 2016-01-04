欧洲股市大幅下挫 因中国数据疲弱重压全球股市

路透伦敦/米兰1月4日 - 欧洲股市周一在2016年的第一个交易日大幅下跌，因中国数据疲弱重压全球股票市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.5%，是继12月3日录得3.3%跌幅以来的最大单日跌幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌3.1%，德国DAX .GDAXI指数重挫4.3%。

一份民间调查显示，中国12月工业活动连续第10个月萎缩，降幅大于11月。

中国沪深300指数.CSI300周一暴跌7%，促使交易所提前结束交易。

“因为中国的关系，今年开局不利，”ActivTrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。

所有类股均下跌，汽车类股.SXAP领跌，跌幅为4.5%，因中国是汽车行业的主要海外市场。

但豪华跑车制造商FerrariRAC.MI从母公司Fiat Chrysler (FCHA.MI)分拆后今日在米兰证交所首日交易，上涨0.5%。De Casa称，在许多公司摘牌后，这么重要的品牌上市，可能对意大利来说是个好迹象。

石油类股.SXEP扩大跌幅至下跌1.5%，油价在尾盘由升转跌，因美国库存意外增加。不过，该类股跑赢其他板块，因油价维持在最近的低点之上，因沙特处死了一名主要的什叶派牧师后，中东地区的紧张局势升级。市场动荡性憎增加，Euro STOXX 50波动性指数.V2TX上升。

英股富时100指数.FTSE收低2.39%，报6.093.43点，法股CAC指数.FCHI急跌2.47%，收报4,522.45点。德国DAX指数.GDAXI重挫4.28%，报10,283.44点。(完)