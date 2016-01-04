欧洲股市大幅下挫 因中国数据疲弱重压全球股市

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦/米兰1月4日 - 欧洲股市周一在2016年的第一个交易日大幅下跌，因中国数据疲弱重压全球股票市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.5%，是继12月3日录得3.3%跌幅以来的最大单日跌幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌3.1%，德国DAX .GDAXI指数重挫4.3%。
一份民间调查显示，中国12月工业活动连续第10个月萎缩，降幅大于11月。
中国沪深300指数.CSI300周一暴跌7%，促使交易所提前结束交易。
“因为中国的关系，今年开局不利，”ActivTrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。
所有类股均下跌，汽车类股.SXAP领跌，跌幅为4.5%，因中国是汽车行业的主要海外市场。
但豪华跑车制造商FerrariRAC.MI从母公司Fiat Chrysler (FCHA.MI)分拆后今日在米兰证交所首日交易，上涨0.5%。De Casa称，在许多公司摘牌后，这么重要的品牌上市，可能对意大利来说是个好迹象。
石油类股.SXEP扩大跌幅至下跌1.5%，油价在尾盘由升转跌，因美国库存意外增加。不过，该类股跑赢其他板块，因油价维持在最近的低点之上，因沙特处死了一名主要的什叶派牧师后，中东地区的紧张局势升级。市场动荡性憎增加，Euro STOXX 50波动性指数.V2TX上升。
英股富时100指数.FTSE收低2.39%，报6.093.43点，法股CAC指数.FCHI急跌2.47%，收报4,522.45点。德国DAX指数.GDAXI重挫4.28%，报10,283.44点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。