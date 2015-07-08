版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 07:29 BJT

欧洲股市反弹 大型银行股和制药股领涨

路透伦敦7月8日 - 欧洲股市周三反弹，受权重的金融股和制药股领涨提振，而政客给了希腊更多时间以达成协议避免被迫退出欧元区。

欧股上扬同中国和美股下挫形成对比，而纽约证交所周三盘中因技术问题全面暂停交易。

银行股和制药股对欧股上涨贡献最大，巴克莱(BARC.L)升2%，该行表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。[nL3S0ZO39G]制药集团诺华制药NOVN.VX大涨2.1%。

过去两日重挫4%的欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.09%，报1,477.81点。

一些投资人仍有信心希腊能达成协议留在欧元区。其他投资人也表示，就算希腊真的退出欧元区，欧洲央行的现金和流动性会限制对更广泛欧洲市场的冲击。

希腊总理齐普拉斯周三向欧洲议会保证，本周他将提出大幅度的改革方案，以达成救助融资协议，使希腊留在欧元区。[nL3S0ZO38W]

英国富时FTSE 100指数.FTSE收高0.91%，报6,490.70点；法国CAC指数.FCHI上涨0.75%，收报4,639.02点。德国DAX指数.GDAXI收高0.66%，报10,747.30点。

西班牙IBEX指数.IBEX升0.8%，意大利FTSE MIB指数 .FTMIB大涨2.6%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐