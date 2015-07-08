欧洲股市反弹 大型银行股和制药股领涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月8日 - 欧洲股市周三反弹，受权重的金融股和制药股领涨提振，而政客给了希腊更多时间以达成协议避免被迫退出欧元区。
欧股上扬同中国和美股下挫形成对比，而纽约证交所周三盘中因技术问题全面暂停交易。
银行股和制药股对欧股上涨贡献最大，巴克莱(BARC.L)升2%，该行表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。[nL3S0ZO39G]制药集团诺华制药NOVN.VX大涨2.1%。
过去两日重挫4%的欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.09%，报1,477.81点。
一些投资人仍有信心希腊能达成协议留在欧元区。其他投资人也表示，就算希腊真的退出欧元区，欧洲央行的现金和流动性会限制对更广泛欧洲市场的冲击。
希腊总理齐普拉斯周三向欧洲议会保证，本周他将提出大幅度的改革方案，以达成救助融资协议，使希腊留在欧元区。[nL3S0ZO38W]
英国富时FTSE 100指数.FTSE收高0.91%，报6,490.70点；法国CAC指数.FCHI上涨0.75%，收报4,639.02点。德国DAX指数.GDAXI收高0.66%，报10,747.30点。
西班牙IBEX指数.IBEX升0.8%，意大利FTSE MIB指数 .FTMIB大涨2.6%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。