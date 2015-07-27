欧洲股市大幅收低 因担忧中国经济成长前景

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦7月27日 - 欧洲股市周一大跌至两周低位，连续第五日下跌，因担心中国经济成长前景，这盖过了企业季报好于预期为股市带来的提振。
德国经济智库Ifo周一公布，德国7月IFO企业景气判断指数为108.0，高于预估的107.2。这扶助缓和欧洲股市早盘部份抛售压力。沪综指周一录得八年来最大单日跌幅，投资者担心中国成长前景不断减弱，拖累美股开低，带动欧洲股市进一步下跌。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫2.2%，报1,529.77点，此前跌至两周最低水准1,529.03点。但该指数过去一周累计下跌超过5%，但今年迄今仍上涨12%。
在中国市场有敞口的欧洲板块受到沉重打击。中国是全球最大金属消费国，也是汽车、奢侈品、原油和工业用品的主要消费市场。欧洲汽车类股.SXAP、基本资源股.SXPP、能源股.SXEP、工业用品类股.SXNP跌幅介乎1.3-2.8%。
“投资者信心在恶化，因有迹象显示中国经济放缓。德国汽车对华出口和中国电力产出等数据也令人失望，”意大利裕信银行策略师Christian Stocker说。
“我们向客户建议，保留其防御类股的仓位，但卖出汽车股和基本资源类股。”
英国富时FTSE 100指数.FTSE收低1.13%，报6,505.13点；法国CAC指数.FCHI收跌2.57%，收报4,927.60点。德国DAX指数.GDAXI大跌2.56%，报11,056.40点。
不过，摩根大通策略师维持对欧元区股市加码的评级，表示不断改善的经济基本面很可能在某时点将再次成为市场焦点。
投资者关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二召开为期两天的政策会议，寻找联储何时升息的线索。
尽管瑞银集团(UBS)UBSG.VX周一公布，第二季净利跳升幅度高于预期，但瑞银股价下滑1.6%，跟随市场广泛被抛售的頽势。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。