欧洲股市收高 受企业业绩及购并活动提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周三上涨，受强劲的企业业绩和购并活动提振，其中包括HeidelbergCement(HEIG.DE)欲收购Italcementi ITAI.MI。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1%，报1,561.48点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬0.6%，两大指数年内迄今均上涨约14%。
全球股市在过去一个月下挫，因投资人担心中国经济和希腊债务危机，但周三中国股市止跌反弹提振了亚洲股市。
欧洲市场中，Italcementi暴涨49%，而HeidelbergCement急挫逾6%。
PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)升6%，此前该公司公布上半年录得净利，为四年首次。
石油巨擘道达尔(TOTF.PA)也在公布了优于预期的第二季盈利后上涨。
在美国联邦储备理事会(FED)今日稍晚发布货币政策声明前，投资人交投谨慎。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收涨1.16%，报6,631.00点；法国CAC指数.FCHI收高0.81%，收报5,017.44点。德国DAX指数.GDAXI升0.34%，报11,211.85点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。