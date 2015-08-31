欧洲股市小幅收低 本月表现为2011年8月来最差

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月31日 - 欧洲股市周一小幅收低，本月表现为四年最差，因投资人担心中国经济放缓及美国可能升息，拖累了欧元区股市的表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，本月大跌9%，为2011年8月来最大月度跌幅。英国市场因公共假期休市，成交相对清淡。
德股DAX指数.GDAXI跌0.38%，报10,259.46点，8月表现也是2011年8月来最差。该指数目前较4月所创的纪录高位低了约17%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.5%，法股CAC指数.FCHI跌0.47%，报4,652.95点。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员上周五的讲话暗示仍有可能在9月升息，但多位官员已经表示，金融市场长时间动荡可能推迟美联储近十年来首次升息。
亚洲市场走疲，中国股市本月受经济放缓迹象拖累大跌后震荡加剧也令欧股承压。
“中国市场仍处于敏感期，尽管上周上证综指出现反弹，但多数市场人士仍不看好，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。