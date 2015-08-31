欧洲股市小幅收低 本月表现为2011年8月来最差

路透伦敦8月31日 - 欧洲股市周一小幅收低，本月表现为四年最差，因投资人担心中国经济放缓及美国可能升息，拖累了欧元区股市的表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，本月大跌9%，为2011年8月来最大月度跌幅。英国市场因公共假期休市，成交相对清淡。

德股DAX指数.GDAXI跌0.38%，报10,259.46点，8月表现也是2011年8月来最差。该指数目前较4月所创的纪录高位低了约17%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.5%，法股CAC指数.FCHI跌0.47%，报4,652.95点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员上周五的讲话暗示仍有可能在9月升息，但多位官员已经表示，金融市场长时间动荡可能推迟美联储近十年来首次升息。

亚洲市场走疲，中国股市本月受经济放缓迹象拖累大跌后震荡加剧也令欧股承压。

“中国市场仍处于敏感期，尽管上周上证综指出现反弹，但多数市场人士仍不看好，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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