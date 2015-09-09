欧洲股市大涨至两周高位 矿业股跟随金属价格领涨

路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周三连续第三个交易日攀升，触及两周高位，矿业股跟随金属价格领涨，因预期全球最大金属消费国－中国会采取进一步措施提振经济。

航空公司Ryanair (RYA.I)上调年度盈利预估25%后股价劲扬约5%，对市场也有帮助。欧洲休旅股指数.SXTP升1.8%。

STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP升约3%，英美资源集团(AAL.L), 力拓(RIO.L), 必和必拓(BLT.L)和嘉能可(GLEN.L)升幅介乎2.9-5.5%。

伦敦三个月期铜CMCU3触及七周高位，本周大涨逾5%，截至上周，期铜在过去四个月大跌了超过20%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%，报1,435.54点，盘中触及8月底来最高的1,453.51点。该指数自上月底跌至八个月低点后已经反弹了约10%。

德股DAX指数.GDAXI收高0.31%，报10,303.12点。英股富时100指数.FTSE收高1.35%，报6,229.01点，法股CAC指数.FCHI上涨1.44%，报4,664.59点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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