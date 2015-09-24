欧洲股市收低 因担心汽车排放丑闻对区内经济复苏造成的影响

路透米兰9月24日 - 欧洲股市周四收低，因投资者担心大众汽车(VOWG_p.DE)排放丑闻对区内经济复苏构成的风险。

欧股接近今年低位，对全球经济成长的担忧和对美联储主席叶伦讲话的解读拖累美股跌至平盘以下。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低2%，报3,019,34点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌2.11%，收报1,337.36点。两个指数均触及1月初来最低。

“此间市场投资者没有一丝喘息的机会。汽车业丑闻重创市场，”资产管理公司Anthilia Capital的合伙人Andrea Cuturi说。

“大众汽车尽管在德国经济中有很重要的地位，但其产值在德国GDP中的占比微不足道，我认为这不会影响经济复苏。但如果市场未来数日继续保持在目前的水平，我将会结清头寸，”他说。

Euro STOXX汽车和零部件指数.SXAP大跌3.3%，因传闻汽车排放问题可能不仅局限于大众汽车一家。本周，该指数市值蒸发约400亿欧元。

宝马汽车(BMWG.DE)急跌5.1%，此前德国汽车画报报导称，部份宝马柴油车也被发现排放超标。宝马汽车表示，没有操纵排放测试，对这份杂志提及的测试并不知情。

但大众汽车(VOWG_p.DE)股价上涨0.6%，延续周三上扬5.2%的涨势，因大众汽车执行长文德恩引咎辞职，投资者认为公司正在解决问题。大众汽车市值在过去几日蒸发了约三分之一。

英股富时100指数.FTSE收跌1.17%，报5,961.49点，法股CAC指数.FCHI收挫1.93%，收报4,347.24点。德国DAX指数.GDAXI下滑1.92%，收报9,427.64点。(完)