欧洲股市下滑 因金融股和矿业股走低

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透米兰/伦敦10月29日 - 欧洲股市周四小跌，德意志银行和巴克莱公布的业绩令人失望，拖累银行股领跌大盘，且投资者重新评估美国可能在年底前升息所带来的负面影响。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.23%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
“欧洲投资者对风险资产获利了结，因他们开始衡量(美国)升息的最终效应，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti说。
德意志银行(DBKGn.DE)劲跌6.8%，此前该行发出警告，称未来两年将暂停派息、限薪和裁员。
巴克莱(BARC.L)急挫6.3%，此前公布季度盈利下降10%。
矿业股下滑1.9%，是欧洲跌幅最大的板块，因金属价格扩大跌幅。必和必拓(BLT.L)、嘉能可(GLEN.L)和英美资源(AAL.L) 均下跌逾4%。
诺基亚NOK1V.HE股价急升10%，此前公布的季度业绩好于预期，因中国市场增长抵销其他主要市场需求下降的影响。
英股富时100指数.FTSE收跌0.65%，报6,395.80点，法国CAC 40指数.FCHI下滑0.1%，收报4,885.82点。德国DAX指数.GDAXI收低0.29%，报10,800.84点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。