欧洲股市下滑 因金融股和矿业股走低

路透米兰/伦敦10月29日 - 欧洲股市周四小跌，德意志银行和巴克莱公布的业绩令人失望，拖累银行股领跌大盘，且投资者重新评估美国可能在年底前升息所带来的负面影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.23%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

“欧洲投资者对风险资产获利了结，因他们开始衡量(美国)升息的最终效应，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti说。

德意志银行(DBKGn.DE)劲跌6.8%，此前该行发出警告，称未来两年将暂停派息、限薪和裁员。

巴克莱(BARC.L)急挫6.3%，此前公布季度盈利下降10%。

矿业股下滑1.9%，是欧洲跌幅最大的板块，因金属价格扩大跌幅。必和必拓(BLT.L)、嘉能可(GLEN.L)和英美资源(AAL.L) 均下跌逾4%。

诺基亚NOK1V.HE股价急升10%，此前公布的季度业绩好于预期，因中国市场增长抵销其他主要市场需求下降的影响。

英股富时100指数.FTSE收跌0.65%，报6,395.80点，法国CAC 40指数.FCHI下滑0.1%，收报4,885.82点。德国DAX指数.GDAXI收低0.29%，报10,800.84点。(完)