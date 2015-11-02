欧洲股市上涨 因欧元区制造业数据好于预期且德意志银行走高

路透伦敦11月2日 - 欧洲股市周一上涨，此前欧元区国家的制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，且德意志银行季报好于预估，为欧洲企业季报迄今良莠不齐的景象带来了亮点。

交易商也表示，欧洲央行的言论也支撑了市场。欧洲央行总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，扭转开盘的跌势，当时因中国数据疲弱，燃点投资者对全球经济的担忧。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.5%。

希腊股市表现突出，因投资者对欧洲央行对希腊四大银行的压力测试结果表示欢迎。

希腊ATG指数.ATG劲涨3.1%，受助于Alpha Bank (ACBr.AT)和Eurobank (EURBr.AT)暴涨近30%，Piraeus Bank (BOPr.AT)劲升18.3%，希腊国家银行(NBGr.AT)急升7.7%。

在升幅居前的个股中，德意志银行劲升6.6%，此前该行称将自2007年来首次派息，因业务稳定复苏。

汇丰控股(HSBA.L)下滑0.8%，尽管该行公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降。

英股富时100指数.FTSE收涨0.01%，报6,361.80点，法国CAC 40指数.FCHI收涨0.38%，收报4,916.21点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.93%，报10,950.67点。(完)