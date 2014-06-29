欧洲股市小涨 但本周录得4月来首周下滑

路透巴黎6月27日 - 欧洲股市周五小幅收高，止住一周跌势，空客(AIR.PA)领涨，此前消息人士表示，空客将同罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)(RR.L)达成A330引擎协议。

空客股价上扬1.6%，罗尔斯-罗伊斯收高2.2%。此前消息人士向路透表示，空客准备对A330客机进行升级，与波音787梦幻客机的竞争掀开新篇章，罗尔斯-罗伊斯将是新一代A330客机的独家引擎提供商。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,371.29点。

该指数本周下挫1.7%，受到美国经济成长数据低迷以及对伊拉克战乱的担忧拖累。之前该指数连升10周，为2012年中来最长周度升势。

本周也有投资资金从欧股大量外流，根据美银美林全球研究的数据，本周欧股基金有16亿美元赎回，为逾一年最多。

英国富时100指数.FTSE小涨0.34%，报6,757.77点。法股CAC指数.FCHI微跌0.06%，报4,436.99点，德国DAX指数.GDAXI升0.1%，收报9,815.17点。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.2%，报3,227.85点，触及50日移动均线切入位3,225点的强劲支撑水准，令跌势受限。

一份路透调查显示，欧洲股市今年下半年将会延续涨势，主要受欧洲央行近期刺激措施的带动。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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