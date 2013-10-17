欧股小幅上涨 投资者焦点转向企业消息

* FTSEurofirst 300指数上涨0.2%

* 波动率指数暗示投资人风险厌恶情绪下降

* BSkyB上涨，因营收增加

路透伦敦10月17日 - 欧洲股市周四小幅上升，在近期上涨后趋稳，因投资人将焦点转向企业消息，此前美国在最后最一刻达成债务协议，避免违约。

英国主要付费电视供应商BSkyB BSY.L领升股市，股价急升7.1%，因分析师认为，BSkyB营收增长的事实显示BSkyB可抵住对手BT BT.L.推出体育电视服务带来的挑战。

在美国达成债务协议后，较广泛市场稍作喘息，但协议为市场带来的释怀，也因忧虑协议仅为短暂性质而盖过。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,268.09点，该指数在过去一周上涨逾3%，当时预期美国国会在10月17日限期前会达成协议。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.2%，报3,010.39点，从周三触及两年半高位回落。

Euro STOXX 50波动率指数.V2TX周四下滑9.5%，触及三周低位。

美国国会周三在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。但这协议仅是权宜之计，并没有解决民主党和共和党有分歧的支出和赤字根本问题。该协议为政府提供运营资金至1月15日，并将举债上限提高至2月7日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。

英国富时100指数.FTSE收高0.07%，至6,576.16点；德国DAX指数.GDAXI跌0.38%，报8,811.98点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.1%，报4,239.64点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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