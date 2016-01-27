欧洲股市反弹 因油价在尾盘劲升

路透伦敦1月27日 - 欧洲股市周三收盘小幅上涨，因油价在尾盘的劲升帮助抵消了一波企业业绩疲弱消息对大盘的压力。

油市开盘下跌，但报导称俄罗斯可能与其它主要产油国合作，且美国数据显示，因遭受雪暴袭击，上周对取暖油等燃料油产品的需求大增，油价劲升5%。

油气股指数.SXEP受提振升1.1%，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3指数收涨0.36%，报1,340.76点。

“今天盘初原油遭抛售没有构成真正威胁，原油在30美元关口之上反弹，这对股市构成了支撑，”Trustnet Direct市场分析师Tony Cross称。

诺华制药NOVN.VX下跌3.7%，此前公司发布的第四季核心净利低于预期。德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)下挫1.8%，此前公司发布盈利预警。

苹果(AAPL.O)预计营收下降打击了包括ARMARM.L和Dialog (DLGS.DE)在内的欧洲科技和芯片股。

苏格兰皇家银行(RBS.L)下跌2%，此前该行警告称，获利将受到一项有关养老金支出和美国诉讼拨备影响。

意大利FTSE MIB股指.FTMIB表现跑输其它欧洲股市，下跌0.4%，尽管意大利与欧盟达成协议，帮助意大利的银行出售2,000亿欧元坏账的一部分。

英股富时100指数.FTSE收高1.33%，报5,990.37点，法股CAC指数.FCHI升0.54%，报4,380.36点。德国DAX指数.GDAXI涨0.59%，收报9,880.82点。(完)