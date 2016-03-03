欧股结束五日连涨走低 Evonik和医疗保健类股领跌

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透米兰3月3日 - 欧洲股市周四下跌，结束之前五日连涨，化工股Evonik (EVKn.DE) 和大型医疗保健类股跌幅居前。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.47%，报1,335.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%。
Evonik大跌6.3%，此前公司警告称，2016年调整后核心盈利将下降。
罗氏 ROG.VX和葛兰素史克 (GSK.L)等大型医疗保健类股下跌，此前评级机构穆迪将全球制药行业评级展望从“正面”下调至“稳定”。
FTSEurofirst 300指数本年迄今仍下跌7%，一些分析师表示，需要有更多迹象显示全球经济成长加快，才能推高欧洲股市。
“市场要持续上涨，需要更多良好的经济数据支持，尤其是来自美国的数据，”City of London Markets交易商Markus Huber说。
英股富时100指数.FTSE收低0.27%，至6,130.46点，法股CAC指数.FCHI收跌0.2%，报4,416.08点，德国DAX指数.GDAXI收低0.25%，至9,751.92点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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