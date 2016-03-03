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国际财经 | 2016年 3月 4日 星期五 07:17 BJT

欧股结束五日连涨走低 Evonik和医疗保健类股领跌

路透米兰3月3日 - 欧洲股市周四下跌，结束之前五日连涨，化工股Evonik (EVKn.DE) 和大型医疗保健类股跌幅居前。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.47%，报1,335.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%。

Evonik大跌6.3%，此前公司警告称，2016年调整后核心盈利将下降。

罗氏 ROG.VX和葛兰素史克 (GSK.L)等大型医疗保健类股下跌，此前评级机构穆迪将全球制药行业评级展望从“正面”下调至“稳定”。

FTSEurofirst 300指数本年迄今仍下跌7%，一些分析师表示，需要有更多迹象显示全球经济成长加快，才能推高欧洲股市。

“市场要持续上涨，需要更多良好的经济数据支持，尤其是来自美国的数据，”City of London Markets交易商Markus Huber说。

英股富时100指数.FTSE收低0.27%，至6,130.46点，法股CAC指数.FCHI收跌0.2%，报4,416.08点，德国DAX指数.GDAXI收低0.25%，至9,751.92点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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