欧洲股市收於五个月最高收位

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%
* 矿业和其他景气循环类股上涨,受强劲的制造业数据带动
路透伦敦1月3日电---欧洲股市周二收於五个月最高收位,美国和中国公布的制造业数据强劲,提振了投资者信心,并使人们的关注焦点离开欧元区.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%,报1,028.00点,为8月初以来最高收位,成交量是90日均值的三分之二.
STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP大涨5.3%,因铜价触及三周高位,此前美国和中国的制造业活动扩张,令人预期金属需求将更旺盛.
必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)分别收高6.2%和6.4%.
"美国经济数据将持续显示出某种复苏,"Rathbone Brothers基金经理David Coombs称,该公司管理着152亿英镑资产.
这将持续推升美股,不过那些拥有亚洲和美国敞口的欧洲股票可能也将上涨,他补充说,这跟上年的情况差不多,当时美股标准普尔500指数.SPX大致收平,而欧洲股市.FTEU3下跌11%.
"我们一直以来不断提高我公司对美国股市的敞口,减少对欧洲股市的敞口."
英国富时100指数.FTSE收高2.29%,报5,699.91点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.5%,报6,166.57点,法国CAC-40指数.FCHI升0.72%,报3,245.40点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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