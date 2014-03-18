欧股收高 普京讲话带动欧股从稍早跌势中反弹

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%，稍早下滑

* 普京讲话引发释然性升势

* 意大利FTSE MIB指数跑赢

路透伦敦3月18日 - 欧洲股市周二尾盘扭转跌势，终场收高，此前俄罗斯总统普京的讲话缓和了对乌克兰紧张局势将升级的担忧。

普京无视乌克兰人的抗议和西方的制裁，周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯，但他表示没有计划侵占乌克兰其他地区后，股市出现释然性反弹。

在因乌克兰地缘政治紧张局势以及对中国经济放缓的担忧拖累大跌后，欧股市场将恢复之前升势的预期升温。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.7%，报1,306.11点，稍早一度跌至1,290.28点。

在过去约一周时间内，该指数大跌超过5%，从本月稍早触及的五年半高位附近回落。今年迄今该指数跌1%，去年大涨16%。

不过冷战结束后美俄最大的危机可能令投资人保持谨慎。

美国和欧盟周一对数位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括冻结资产和禁止入境等，因克里米亚地区周日进行公投，决定申请加入俄罗斯。

俄罗斯总统普京周二不顾乌克兰的抗议与西方的制裁，宣布俄罗斯将推进将克里米亚纳入的进程。

英国富时100指数.FTSE收高0.56%，报6,605.28点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.67%，报9,242.55点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.97%，报4,313.26点。

意大利股市跑赢部份主要欧洲股指，意大利FTSE MIB指数.FTMIB大涨0.9%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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