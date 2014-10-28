欧洲股市收高 受企业强劲业绩提振

路透爱丁堡10月28日 - 欧洲股市周二上涨，扭转上日下跌的走势，因诺华制药NOVN.VX和瑞银UBSN.VX等多家绩优股公布好于预期的业绩，扶助提振市场人气。

欧洲股市上涨，受助于德股DAX指数.GDAXI上升1.9%，以及二线欧元区市场跳涨，其中西班牙IBEX指数.IBEX急升2%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB劲涨2.4%。

法国CAC指数.FCHI仅收升0.4%，英国富时100指数.FTSE仅收高0.6%，因法国药厂赛诺菲安万特(SASY.PA)和渣打银行(STAN.L)公布的业绩不及预期，两者股价大幅下跌，拖累法国和英国股市的表现。

企业季报普遍较强劲，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%，报1,317.09点。

瑞银升幅居首，劲升5.8%，之前该行公布净利同比上升32%，好于市场预期。诺华制药和荷兰电信商KPN (KPN.AS)公布的业绩优于预期，股价上扬。

汤森路透Starmine提供的数据显示，本业绩季迄今，约四分之一的STOXX Europe 600指数成份股企业公布了业绩，大约66%的企业获利符合或优于预期，61%的营收符合或高于预估。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。