欧洲股市受企业业绩强劲带动收高 希腊股市大涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周五上涨，受令人鼓舞的企业业绩和强劲的经济数据提振，而希腊债务危机有望达成协议的预期也提振希腊股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,626.83点。该指数收复昨日多数失地，较上周触及的近15年高位低了1.7%。
德股DAX指数.GDAXI升0.74%，报11,810.85点，逼近近期触及的纪录高位，因数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。
在德国总理默克尔表达了对很快可以达成协议避免希腊破产的希望后，市场对希腊债务危机得以解决也有了谨慎的乐观情绪。
不过欧元区财长对希腊政府表示，在希腊同意全面改革计划前，不会有进一步的援助。
希腊ATG股指.ATG劲升3.4%，但今年迄今仍跌了8%。
瑞典家电生产商伊莱克斯(ELUXb.ST)跳升9.3%，此前该公司公布的首季盈利降幅小于预期。
雷诺(RENA.PA)公布首季营收增加后股价大涨3.7%。
继银行业出现监管和结构性调整后，欧洲最大银行汇丰(HSBA.L)正在审视是否应将总部迁出英国。该股收高3%。
英国富时100指数.FTSE收高0.24%，收报7,070.70点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.44%，收报5,201.45点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。