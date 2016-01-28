欧洲股市下滑 因企业业绩疲弱及银行股承压

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦/米兰1月28日 - 欧洲股市周四下挫，因罗氏ROG.VX业绩令人失望，重压健保股.SXDP，且欧元区银行股也承压走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.7%，报1,318.22点。欧元区绩优股Eurostoxx 50指数.STOXX50E也大跌2.1%。
瑞士制药商罗氏收挫3.8%，该公司公布的2015年净利不及预期，且公司对今年业绩改善的预估也遭到市场质疑。公司派息也令人失望。
诺华制药NOVN.VX周三公布的业绩不佳，多家券商下调该股目标价后，今日该股收低3.8%。
整体制药股指数.SXDP大跌3.2%，午后延续跌势，因美国生物科技股也承压。
欧元区银行股跌3.7%，多家意大利银行股跌停，为多日来第二次。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫3.5%。
布兰特原油期货触及三周高位后，油股上涨。STOXX 600油气股指数.SXEP升1.6%。
英股富时100指数.FTSE收低0.98%，报5,931.78点，法股CAC指数.FCHI下挫1.33%，报4,322.16点。德国DAX指数.GDAXI重挫2.44%，收报9,639.59点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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