欧洲股市下滑 因企业业绩疲弱及银行股承压

路透伦敦/米兰1月28日 - 欧洲股市周四下挫，因罗氏ROG.VX业绩令人失望，重压健保股.SXDP，且欧元区银行股也承压走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.7%，报1,318.22点。欧元区绩优股Eurostoxx 50指数.STOXX50E也大跌2.1%。

瑞士制药商罗氏收挫3.8%，该公司公布的2015年净利不及预期，且公司对今年业绩改善的预估也遭到市场质疑。公司派息也令人失望。

诺华制药NOVN.VX周三公布的业绩不佳，多家券商下调该股目标价后，今日该股收低3.8%。

整体制药股指数.SXDP大跌3.2%，午后延续跌势，因美国生物科技股也承压。

欧元区银行股跌3.7%，多家意大利银行股跌停，为多日来第二次。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫3.5%。

布兰特原油期货触及三周高位后，油股上涨。STOXX 600油气股指数.SXEP升1.6%。

英股富时100指数.FTSE收低0.98%，报5,931.78点，法股CAC指数.FCHI下挫1.33%，报4,322.16点。德国DAX指数.GDAXI重挫2.44%，收报9,639.59点。(完)