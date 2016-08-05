欧股受公司强劲业绩提振收高 但苏格兰皇家银行下滑

路透米兰8月5日 - 欧洲股市周五上涨，受助于水泥生产商拉法基豪瑞(LafargeHolcim)(LHN.S)等公司盈利强劲，但苏格兰皇家银行(RBS.L)业绩疲弱拖累股价下滑。

泛欧STOXX 600指数收高1.1%，在好于预期的美国就业数据公布后扩大涨幅，尽管该指数录得四周以来首周下跌。

拉法基豪瑞周五大涨5%，此前公司确定其盈利指引，且季度盈利优于预期。

德国时装公司Hugo Boss(BOSSn.DE)跳涨7.4%，之前该公司公布的季度营运利润好于预期，且新的执行长称将再关闭约20家店铺，降低成本的举措开始看到成效。

欧洲STOXX 600银行指数.SX7P升2.2%，在本周初深跌后有所反弹。上周五公布的欧盟银行压力测试结果，重燃对银行业资本水平的担忧，拖累银行股本周初大跌。

但苏格兰皇家银行周五急跌7.2%，因该行公布上半年亏损扩大，并提出出售Williams & Glyn事业的新计划，而该行即将得面对英国公投退出欧盟所将带来的经济不稳定。

STOXX 600指数本周跌0.2%，且在本年迄今仍下跌7%。

英股富时100指数.FTSE周五收高0.79%。法股CAC 40指数.FCHI收升1.49%，德股DAX指数.GDAXI收涨1.36%。(完)