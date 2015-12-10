欧股收盘接近两个月低点 零售股和科技股承压

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周四小幅收低，盘中触及两个月低点，尽管商品股回稳，但零售股和科技股承压走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.18%，报1,428.08点，盘中触及10月中以来最低。
在本月稍早欧洲央行仅追加有限的刺激措施，令市场失望后，FTSEurofirst 300指数在12月已经下挫了约6%。
“我们认为在快要到2016年之际，投资人对未来没有太大信心。”巴克莱策略师在报告中指出。
“海外资金流入已经明显放缓...且风险意愿受压。”
半导体股受创，德国晶片设备生产商Aixtron (AIXGn.DE)暴跌41%，此前中国三安光电削减了订单。
晶片商Ams AG (AMS.S)急挫近20%，此前媒体报导公司失去来自苹果(AAPL.O)的重要业务。
英国富时100指数.FTSE下跌0.63%，收报6,088.05点。德国DAX指数.GDAXI微升0.06%，报10,598.93点。法国CAC指数.FCHI微跌0.05%，报4,635.06点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。