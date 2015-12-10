欧股收盘接近两个月低点 零售股和科技股承压

路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周四小幅收低，盘中触及两个月低点，尽管商品股回稳，但零售股和科技股承压走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.18%，报1,428.08点，盘中触及10月中以来最低。

在本月稍早欧洲央行仅追加有限的刺激措施，令市场失望后，FTSEurofirst 300指数在12月已经下挫了约6%。

“我们认为在快要到2016年之际，投资人对未来没有太大信心。”巴克莱策略师在报告中指出。

“海外资金流入已经明显放缓...且风险意愿受压。”

半导体股受创，德国晶片设备生产商Aixtron (AIXGn.DE)暴跌41%，此前中国三安光电削减了订单。

晶片商Ams AG (AMS.S)急挫近20%，此前媒体报导公司失去来自苹果(AAPL.O)的重要业务。

英国富时100指数.FTSE下跌0.63%，收报6,088.05点。德国DAX指数.GDAXI微升0.06%，报10,598.93点。法国CAC指数.FCHI微跌0.05%，报4,635.06点。(完)